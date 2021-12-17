Мужчина из Новотроицка, выбросивший кошку из окна, освобожден от наказания

Мужчина из города Новотроицк Оренбургской области, выбросивший кошку из окна, освобожден от наказания, хотя был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на решение Новотроицкого городского суда, 34-летний местный житель, который жестоко обошелся со своей кошкой, освобожден от ареста.

У себя в квартире на первом этаже он в состоянии алкогольного опьянения выкинул свою кошку из окна квартиры с трехметровой высоты. А потом, выйдя на улицу, еще и пнул ее. Сделал он все это на глазах игравших во дворе детей.

Этот случай вызвал возмущение горожан. Полицейские оперативно нашли живодера. Назначенная в рамках возбужденного уголовного дела экспертиза показала у животного перелом костей.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением, раскаялся и даже извинился перед горожанами.

Хотя по приговору суда мужчина оштрафован на 100 000 рублей, но в связи с тем, что все это время он находился под стражей, его решили освободить от наказания полностью.