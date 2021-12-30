Мужчина из Новосибирска пытал своего деда утюгом

Суд Новосибирска вынесет наказание 45-летнему местному жителю, который обвиняется в смертельном избиении родного дела. Об этом сообщило издание VSE42.RU.

По информации следствия, во время распития спиртных напитков мужчина сначала избил 91-летнего родственника, а затем начал пытать его раскаленным утюгом, написали «Дни.ру».

Пожилой мужчина от полученных травм умер на месте. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство лица в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.