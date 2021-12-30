30 декабря 2021, 10:43
Мужчина из Новосибирска пытал своего деда утюгом
Суд Новосибирска вынесет наказание 45-летнему местному жителю, который обвиняется в смертельном избиении родного дела. Об этом сообщило издание VSE42.RU.
По информации следствия, во время распития спиртных напитков мужчина сначала избил 91-летнего родственника, а затем начал пытать его раскаленным утюгом, написали «Дни.ру».
Пожилой мужчина от полученных травм умер на месте. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство лица в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».
Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.