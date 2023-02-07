Происшествия 07 февраля 2023, 12:46 Мужчина из Нижнего Тагила сбил мальчика и покинул место ДТП

Читать 360tv в

ДТП произошло в Нижнем Тагиле неподалеку от одного из торговых центров. Водитель сбил ребенка и покинул место аварии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Мужчина за рулем Honda Accord сбил девятилетнего мальчика и уехал. Пострадавший получил ушиб головы. Врачи осмотрели ребенка, после чего отпустили его домой.

Реклама

Спустя время сотрудники органов смогли задержать злоумышленника. Он рассказал, что спросил у мальчика о его самочувствии и, убедившись, что с ним все в порядке, уехал. Теперь водителю может грозить лишение прав до полутора лет или арест на 15 суток.

Реклама