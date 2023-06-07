Происшествия 07 июня 2023, 13:23 Мужчина из Нижнего Новгорода поймал 19-летнего мошенника, который требовал деньги у его дедушки

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В Нижнем Новгороде мужчина помог следствию задержать мошенника, который едва не лишил его дедушку крупной суммы денег. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со сылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Неизвестные позвонили 83-летнему пенсионеру и сообщили, что с его счета переводятся деньги в недружественные страны. Затем они предложили мужчине передать наличные своему сотруднику якобы для проведения экспертизы. Пенсионер передал посреднику 245 тысяч рублей и собирался передать еще 500 тысяч рублей, но его остановил его внук. В мобильном приложении видеодомофона нижегородец заметил подозрительного молодого человека и сразу же приехал к родственнику.

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Мошенником оказался 19-летний иностранный студент, переводивший деньги на неизвестные счета. Ранее он уже совершал подобные преступления.