Происшествия 29 марта 2024, 13:23 Мужчина из Нижегородской области ответит в суде за жестокое убийство собутыльника

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В Нижегородской области 49-летний мужчина предстанет перед судом по делу о жестоком убийстве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось в Богородском районе. Согласно данным ведомства, во время застолья между фигурантом и его знакомым разгорелся конфликт. Злоумышленник связал собутыльнику руки, после чего ударил топором по голове.

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Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый признался в содеянном.