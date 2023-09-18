Происшествия 18 сентября 2023, 16:08 Мужчина из Магаданской области выжил после падения на машине с 200-метровой скалы

Читать 360tv в

В Магаданской области местный житель выжил в результате страшной аварии, произошедшей накануне на Нюклинской косе. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В ночь на 18 сентября автомобилист не справился с управлением и сорвался вниз, пролетев 200 метров вместе с машиной. После обнаружения транспортного средства сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из салона и передали его сотрудникам скорой помощи.

Реклама

У мужчины диагностировали лишь ушибы и порезы, а вот автомобиль превратился в груду металла.