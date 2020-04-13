Мужчина из Ленинградской области ударил ножом знакомого

Мужчина в возрасте 30 лет порезал 19-летнего знакомого из-за конфликта. Оба участника спора находились в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевшего госпитализировали. Медики диагностировали ему ранение грудной клетки.

Утром на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в его квартире. Нападавшего поместили в изолятор временного содержания в одежде с пятнами крови.