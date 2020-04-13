13 апреля 2020, 12:09
Мужчина из Ленинградской области ударил ножом знакомого
Два жителя поселка Осьмино под городом Луга в Ленинградской области встретились на застолье. Между ними возникла ссора, которая перешла в поножовщину. Мужчина ударил молодого человека ножом. Об этом сообщили «Невские новости».
Мужчина в возрасте 30 лет порезал 19-летнего знакомого из-за конфликта. Оба участника спора находились в состоянии алкогольного опьянения.
Потерпевшего госпитализировали. Медики диагностировали ему ранение грудной клетки.
Утром на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в его квартире. Нападавшего поместили в изолятор временного содержания в одежде с пятнами крови.