Происшествия 28 марта 2023, 16:40 Мужчина из Якутска лишился работы после езды в нетрезвом виде

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В Самарской области прошел суд над 35-летним адвокатом из Якутска, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сотрудников ГИБДД.

Мужчину лишили статуса адвоката Адвокатской палаты Республики Саха. Кроме того, обвиняемому назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ и запретили управлять транспортными средствами сроком два года.

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Житель Якутска полностью признал свою вину в суде.