27 декабря 2023, 11:23
Мужчина из Екатеринбурга вооружился пистолетом и попытался ограбить банк
В Екатеринбурге правоохранители разыскивают мужчину, который с помощью оружия попытался напугать банковских сотрудников и ограбить финансовое учреждение. Об этом написал Telegram-канал SHOT.
Как уточнил Life, случай произошел 26 декабря около шести часов вечера в отделении банка на улице Чайковского. Злоумышленник подошел к сотруднику банка и потребовал выдать наличные деньги.
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Получив отказ, мужчина выстрелил в потолок и сбежал с места преступления.
Ограбления
Екатеринбург
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