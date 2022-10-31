Мужчина искал пропавшую корову и потерялся в Иркутской области | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 16:24 Мужчина искал пропавшую корову и потерялся в Иркутской области

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Житель Иркутской области заблудился в лесу, пока искал пропавшую корову. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мужчина сначала созванивался с родственниками, а потом перестал выходить на связь. После этого семья пострадавшего обратилась за помощью в экстренные службы.

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Спасатель Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Иван Толстоухов рассказал, что пострадавшего нашли только утром.

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Он ночевал на болоте, где было менее холодно, но потом обморозил ноги. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас он в порядке.