Происшествия 12 июля 2023, 18:05 Мужчина инсценировал смерть и шесть лет прятался от жены из Москвы ИА «Регнум»: москвичка случайно узнала, что ее умерший шесть лет назад муж жив Фото: freepik.com

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Жительница столицы неожиданно узнала, что ее супруг, которого она считала покойным, жив. Мужчина в течение шести лет притворялся мертвым, прячась от жены, сообщило ИА «Регнум».

По данным источника, весной 2016 года 49-летняя москвичка вышла замуж в Ставропольском крае. Спустя три месяца ее супруга госпитализировали с панкреатитом. Ей сообщили о проведенной операции, после которой мужу не стало лучше и его пришлось перевезти в Ставрополь. После этого он перестал выходить на связь. А через некоторое время на телефонный звонок ответила незнакомка, заявив, что мужчина умер. Она также потребовала прекратить звонки.

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Родственники супруга не стали сообщать дату и место похорон, из-за чего женщина вернулась обратно в столицу. В 2019 году она приехала в ставропольский ЗАГС, чтобы забрать свидетельство о смерти. Однако там ей сказали, что муж не числится среди умерших. Тогда москвичка связалась с его семьей, но объяснений от них она не добилась.

С тех пор женщина пыталась найти мужчину и расторгнуть брак, но сделать этого не удалось. В июле 2023 года она обратилась в полицию.

По информации СМИ, до этого случая бывший супруг уже исчезал. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители, началась проверка.

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