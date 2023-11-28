Происшествия 28 ноября 2023, 17:45 Мужчина и женщина в Новой Москве закрылись в квартире во время пожара и погибли АГН «Москва»: в ТиНАО мужчина и женщина перед гибелью при пожаре не впустили МЧС Freepik

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Во время пожара 27 ноября в ТиНАО погибли мужчина и женщина. Перед смертью они заперлись в квартире изнутри и не открывали дверь сотрудникам МЧС и полиции, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным издания, накануне к полицейским обратился мужчина с просьбой помочь ему попасть в собственную квартиру. Он объяснил, что в своем жилище в поселке Знамя Октября поселил знакомых — безработных мужчину и женщину. Однако те закрылись изнутри и решили не впускать хозяина квартиры.

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Тогда собственник и участковый вызвали работников УК, чтобы вскрыть дверь. Специалисты, вооружившись циркулярной пилой, начали срезать дверные петли. В квартире сразу же раздались крики и шум, из-за этого соседи позвонили в службу «02». Вскрыть дверь не удалось, на помощь вызвали спасателей.

Прибывший на место наряд МЧС занялся вскрытием двери. В это время присутствовавшие почувствовали, что пахнет гарью и вызвали пожарных. Позже огонь охватил 12 квадратных метров в квартире. Запершаяся пара, пытаясь спастись от пожара, выпрыгнула из окна 11-го этажа.

Сначала из окна выпала женщина, а затем мужчина. Очевидцы сообщили, что упавшая на землю жительница многоэтажки еще подавала признаки жизни, однако прибывшие на место медики констатировали смерть обоих.