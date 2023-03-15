Эксклюзив 15 марта 2023, 13:10 Мужчина и женщина в Краснодаре напали на двух школьниц в пункте выдачи заказов СК Краснодара проведет проверку из-за нападения на школьниц в пункте выдачи заказов

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Неизвестные мужчина и женщина набросились на двух девочек в пункте выдачи заказов одного из интернет-магазинов в Краснодаре. СК РФ по региону уже начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Видео с места нападения оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что в комнату вошла женщина в черном костюме, она нецензурно выразилась в адрес стоявшей за прилавком девушки. Когда еще один подросток появился в помещении, неизвестная оттащила его за шкирку в угол, но за него вступилась подруга. В какой-то момент на видео можно заметить мужчину и еще одну девочку. Позже четверо участников конфликта ушли за дверь.

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По данным местного ресурса 93.ru, все произошло в Музыкальном микрорайоне. Очевидец рассказал, что мужчина и женщина били подростков ногами и рвали на них волосы. Девушки получили ссадины и синяки, у одной из них оказался разбит телефон.

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«По поручению руководителя краевого следственного управления СКР по краю Андрея Константиновича Маслова по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара незамедлительно организована проверка», — заявили в СК.

Следователи проводят проверочные мероприятия, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Управление МВД России по Краснодару сообщило об открытии уголовного дела о хулиганстве.