Происшествия 15 августа 2023, 14:14 Мужчина и женщина пострадали при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Новой Таволжанки РИА «Новости»

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Два человека пострадали при обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что рядом с частным домом, где шли восстановительные работы, разорвались три артиллерийские мины.

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Ранения получили мужчина и женщина. По данным Гладкова, мужчину в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. У него диагностировали осколочные ранения грудной клетки и позвоночника

У женщины тоже выявили осколочные ранения. Ее поместили в центральную районную больницу. По оценке врачей, состояние пострадавшей удовлетворительное.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заключил губернатор Белгородской области.

Днем ранее, 14 августа, Гладков сообщал о работе ПВО в Белгородском районе. Две воздушные цели сбили в районе села Пушкарного. В результате никто не пострадал.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отмечал, что осколки сбитых над городом БПЛА задели кровли двух домов.