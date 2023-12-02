02 декабря 2023, 14:00
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка
Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ двое жителей получили ранения
Пенсионер и женщина получили ранения при обстреле Донецка, несколько домов повреждены. Об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«При обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик по улице Островского ранен мужчина 1955 года рождения», — написал он.
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Там же снарядами ВСУ повредило остекление в многоквартирных домах. Женщина пострадала при ударе ВСУ по поселку городского типа Старомихайловка. Данные о пациентке пока уточняют.
Ранее ВСУ несколько раз обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в том числе микрорайон Текстильщик. На Старомихайловку украинские боевики сбросили боеприпас с помощью беспилотника.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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