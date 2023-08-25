Важное 25 августа 2023, 15:51 Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на деревню в Курской области Старовойт: два человека пострадали из-за атаки ВСУ на Елизаветовку под Курском Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Украина трижды ударила по деревне Елизаветовка в Курской области. В результате случившегося местные жители — мужчина и женщина — пострадали. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину», — написал он.

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По его словам, женщина получила осколочные ранения, мужчина — ранения нижних конечностей. Пострадавший местный житель находится в тяжелом состоянии. Обоих экстренно госпитализировали, врачи оказывает им необходимую помощь. Старовойт добавил, что если будет нужно, то их отправят в областную больницу.

Также днем 25 августа ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую и Калужскую области с помощью беспилотников. Средства ПВО в обоих случаях сбили БПЛА, заявили в Минобороны России.