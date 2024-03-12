Происшествия 12 марта 2024, 14:12 Мужчина и женщина получили ранения из-за обстрела белгородского села Гладков: в селе Головине мужчина и женщины ранены из-за обстрела РИА «Новости»

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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранения, по его данным, получили жители села Головино.

«Нашей системой ПВО над районом сбито несколько воздушных целей. Плюс в селе Головине зафиксированы прилеты неустановленных боеприпасов», — пояснил губернатор Белгородской области.

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В Головине, по его информации, легкое осколочное ранение получил мужчина — от госпитализации он отказался. У еще одной жительницы выявили черепно-мозговую травму и ушиб бедра. Ее доставили на скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести.

После прилета снарядов в Головине на территории сельхозпредприятия зафиксировали повреждения в административном здании и у четырех автомобилей.

Также под обстрел 12 марта попал город Шебекино. Там, по информации Гладкова, пострадали три человека.