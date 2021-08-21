Мужчина и женщина погибли во время полета на параплане под Ивановом

Обстоятельства гибели двух человек при падении параплана в Ивановской области выясняют правоохранительные органы. Жертвами падения летательного аппарата стали мужчина и женщина.

О ЧП в Юрьевецком районе сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное УМВД. Погибшему мужчине было 56 лет, его спутнице — 37 лет.

По предварительным данным, они приехали в Юрьевец на отдых, параплан находился в их личной собственности. Полет был согласован.

Возможной причиной падения параплана считают ошибку пилотирования. Проверка продолжается. На месте работают спасатели и следователи.

В конце прошлого года во время полета на параплане разбился известный российский экстремал Глеб Мишугин. Он погиб в Калужской области, неподалеку от деревни Желохово. Несмотря на хорошую погоду для полетов, в воздухе возникли проблемы с парапланом — и он рухнул на землю, сообщала kp.ru.