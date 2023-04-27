Происшествия 27 апреля 2023, 22:50 Мужчина и женщина погибли в загоревшемся автомобиле в Челябинской области

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Пожар произошел в Троицком районе Челябинской области. Там загорелся автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Возгорание зафиксировали 26 апреля. Днем на открытой местности загорелся автомобиль.

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Во время тушения пожара в машине обнаружили тела мужчины и женщины. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.