Мужчина и женщина погибли в ДТП в Нижегородской области

Утром 12 мая в Нижегородской области произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, на месте погибли мужчина и женщина.

Известно, что авария произошла на 356-м километре трассы Москва - Уфа, информирует newsnn.ru.

За рулем грузовика MAN был 50-летний водитель. Не выбрав безопасную дистанцию, он столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2112. В результате 45-летний водитель и 47-летняя женщина, которые были в легковом авто, скончались.