Эксклюзив 02 декабря 2023, 09:13 Появились подробности об огненном ДТП на Киевском шоссе в Москве Источник «360»: в ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли мужчина и девушка РИА «Новости»

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Мужчина и девушка погибли в ночном «огненном» ДТП на Киевском шоссе в Москве, рассказал источник «360». По его данным, еще один человек пострадал.

В результате аварии загорелось несколько машин. По данным на 02:00, огонь распространился на 10 квадратных метров. Из-за ДТП оказались перекрыты две из трех полос движения в сторону Московской области. Среди попавших в аварию машин — фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda.

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Одна из жертв — 21-летняя водитель автомобиля, которая в тот момент оформляла ДТП в машине ГИБДД, вторая — 31-летний мужчина. Пострадавшему потребовалась госпитализация. В какую именно больницу его увезли, неизвестно.

О том, что в аварии погибли два человека, стало известно еще ночью, однако других подробностей не было. В какой-то момент движение в сторону Подмосковья оказалось перекрыто полностью, чуть позже транспорт пустили по левой полосе. На место приезжали сотрудники оперативных служб. Водителей попросили объезжать этот участок шоссе.