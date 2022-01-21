Мужчина и женщина погибли при пожаре в Тюменской области

В селе Калинино Тюменской области в ходе пожара в частном деревянном доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, деревянное здание было полностью охвачено пламенем. Для борьбы с огнем пришлось задействовать не только 131-ю пожарно-спасательную часть, но и привлечь муниципальную пожарную охрану из двух находящихся неподалеку от Калинино населенных пунктов.

На пепелище спасатели обнаружили двоих погибших — женщину 1965 года рождения и мужчину двумя годами моложе.

Сейчас выясняются причины трагедии.