21 января 2022, 18:37
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Тюменской области
В селе Калинино Тюменской области в ходе пожара в частном деревянном доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, деревянное здание было полностью охвачено пламенем. Для борьбы с огнем пришлось задействовать не только 131-ю пожарно-спасательную часть, но и привлечь муниципальную пожарную охрану из двух находящихся неподалеку от Калинино населенных пунктов.
На пепелище спасатели обнаружили двоих погибших — женщину 1965 года рождения и мужчину двумя годами моложе.
Сейчас выясняются причины трагедии.