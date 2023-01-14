Происшествия 14 января 2023, 02:45 Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новгородской области МЧС: два человека погибли при пожаре в Новгородской области РИА «Новости»

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Дом на две квартиры загорелся в Окуловском районе Новгородской области, погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание в поселке Кулотино произошло около 03:00 13 января. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили открытое горение здания. Пожар ликвидировали только к 12:00. При разборе завалов были найдены тела двух погибших.

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Следователи проводят проверку по факту смерти людей. По предварительной информации, погибшими являются мужчина 1969 года рождения и женщина 1967 года рождения.

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В тот же день произошел пожар в Ростове-на-Дону. Возгорание зафиксировали в многоквартирном жилом доме, в результате чего погиб мужчина.