Мужчина и женщина погибли при пожаре в коттеджном поселке в Тюменской области | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина и женщина погибли при пожаре в коттеджном поселке в Тюменской области

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Тела погибших мужчины и женщины найдены после пожара в доме в коттеджном поселке Якуши в Тюменской области. По предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

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Следователи установили, что женщина 1972 года рождения и мужчина 1973 года рождения были жителями Тюмени. Следователи проводят проверку, чтобы установить точные причины возникновения пожара и гибели людей.

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