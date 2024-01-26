Происшествия 26 января 2024, 10:43 Мужчина и женщина изрезали ножами приятеля на юго-западе Москвы СК: мужчина и женщина едва не зарезали знакомого в квартире на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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В Юго-Западном округе Москвы серьезно ранили ножом местного жителя. В нападении заподозрили знакомых пострадавшего, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 24 января мужчина и женщина в квартире жилого дома в проезде Карамзина во время ссоры схватили ножи и изрезали своего знакомого. Несмотря на многочисленные удары, потерпевшему удалось выбежать на улицу и попросить помощи у случайной прохожей. Она вызвала скорую. Потерпевшего увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

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Тем временем нападавшая женщина скрылась, ее до сих пор разыскивает полиция. Соучастника сразу удалось задержать, с ним сейчас работают следователи. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и определят меру пресечения.

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