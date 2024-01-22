22 января 2024, 12:33
Мужчина и ребенок стали жертвами пожара в частном доме под Екатеринбургом
Мощный пожар охватил частный дом в Невьянске Свердловской области. Не обошлось без жертв. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 13 спасателей и четыре единицы техники.
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По данным полиции, в полыхающем строении погибли 41-летний мужчина и двухлетний мальчик. Огонь мог возникнуть из-за неполадок в работе самодельного электрообогревателя.
Пожары
МЧС РФ
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