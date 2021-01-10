Мужчина и ребенок пострадали при взрыве газа в Ленобласти

Взрыв произошел в Гатчинском районе Ленобласти. По предварительной информации, взорвался баллон с газом в одном из домов. В больницу были доставлены 41-летний мужчина и трехлетняя девочка с ожогами рук и ног.

На место происшествия выехала дежурная смена районной пожарно-спасательной части. Возгорания зафиксировано не было, сообщили порталу 47news в ГУ МЧС России по Ленобласти.

В администрации Рождественского сельского поселения уточнили, что взрыв произошел у дома № 9 на улице Новый Поселок в деревне Грязно. У госпитализированных мужчины и ребенка медики зафиксировали ожоги рук и ног. Их травмы оцениваются как средние.

По предварительной информации, произошла разгерметизация баллона с газом.

Следователи СК России по Ленинградской области проводят проверку по факту хлопка газового баллона, при котором пострадали мужчина и ребенок.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Гатчина. После установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана правовая оценка.