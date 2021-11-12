Мужчина и ребенок погибли в Пензе из-за отравления угарным газом

В квартире одного из жилых домов по улице Попова в Пензе обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Там же располагалось тело его 12-летней дочери. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на следственное управление СК по области.

Следователи предполагают, что причиной погибели послужило отравление угарным газом. Возбудили уголовное дело. Тела погибших нашли их родственники. На данный момент следователи и криминалисты организовали проверку. В ходе следственных действий они планируют выяснить обстоятельства случившегося.