Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Ульяновской области

В Ульяновской области произошел пожар, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

По данным издания, в Димитровграде загорелся один из жилых домов на улице Тухачевского. Пламя охватило площадь в 80 «квадратов». Четыре человека эвакуировались самостоятельно. Погибли 24-летний мужчина и годовалый мальчик. Возбуждено уголовное дело.