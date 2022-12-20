Происшествия 20 декабря 2022, 17:18 Мужчина и ребенок погибли в лобовом столкновении двух автомобилей в Оренбургской области

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Серьезное ДТП произошло в Домбаровском районе Оренбургской области. На 83 километре трассы Орск — Домбаровский — Светлый столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону.

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Мужчина за рулем LADA Kalina направлялся в сторону Орска. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Largus. В результате водитель и пятилетняя пассажирка первого авто погибли. Кроме того, травмы получила и десятилетняя девочка. Ее доставили в медицинское учреждение.