Мужчина и подросток погибли в огне в Татарстане

В результате пожара в жилом доме в Татарстане погибли мужчина и подросток. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По данным издания, прибывшие на место происшествия спасатели открытого огня не обнаружили, однако были закопчены стены внутри дома. В ходе осмотра они нашли тела 52-летнего мужчины и 16-летнего подростка. По предварительной информации, причиной пожара могла быть неисправная электроплита. Обстоятельства случившегося устанавливаются.