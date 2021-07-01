01 июля 2021, 10:59
Мужчина и подросток погибли в огне в Татарстане
В результате пожара в жилом доме в Татарстане погибли мужчина и подросток. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на региональное МЧС.
По данным издания, прибывшие на место происшествия спасатели открытого огня не обнаружили, однако были закопчены стены внутри дома. В ходе осмотра они нашли тела 52-летнего мужчины и 16-летнего подростка. По предварительной информации, причиной пожара могла быть неисправная электроплита. Обстоятельства случившегося устанавливаются.