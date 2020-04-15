Мужчина и его внучка отравились угарным газом в Подмосковье. В пристроенном к дому гараже сама завелась машина

Дедушка и внучка погибли в Московской области из-за «умного» изобретения для автомобилистов — автозапуска двигателя. Он самопроизвольно сработал ночью в машине, которая стояла в пристроенном к дому гараже.

ЧП произошло в ночь на 14 апреля в деревне Синьково в Подмосковье.Полицейские обнаружили в одном из частных домов трупы 72-летнего пенсионера и восьмилетней девочки. Ими оказались дедушка и внучка. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью в пристроенном к дому гараже автоматически завелся двигатель стоявшего в нем внедорожника. По предварительной версии, мужчина и девочка насмерть отравились угарным газом. Пока точно неизвестно, почему и когда сработал автозапуск. С отравлением в больницу попала жена и бабушка погибших — 71-летняя пенсионерка.

Тела умерших отправили в морг на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося в деревне Синьково.