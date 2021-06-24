Мужчина и его маленькая внучка утонули в Белгородской области

Пенсионер и его семилетняя внучка утонули в Белгородской области. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Уточняется, что мужчина пытался научить ребенка плавать. При этом место, где они находились, было не предназначено для купания. С ними был еще один внук, который попытался их спасти, когда они начали тонуть. Также он позвал на помощь прохожих.

По факту гибели обоих возбудили уголовное дело.