Происшествия 26 февраля 2024, 10:17 Мужчина и его десятилетний сын погибли при пожаре в Тамбовской области МЧС: два человека погибли при пожаре в Тамбовской области

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Деревянный частный дом загорелся в городе Мичуринске в Тамбовской области. В результате погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. Согласно предварительной информации, его причиной стало короткое замыкание. При разборе завалов спасатели нашли погибшими 47-летнего мужчину и 10-летнего мальчика. К тушению пожара привлекли 10 человек, задействовали три единицы спецтехники.

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В ночь на понедельник, 26 февраля, крупный пожар произошел в Московской области. Огонь охватил две тысячи квадратных метров складского помещения в Подольске. К утру его полностью ликвидировали, в результате пожара никто не пострадал.