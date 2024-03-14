14 марта 2024, 13:43
Мужчина и двое детей пострадали в двух авариях под Белгородом
Сразу два ДТП с пострадавшими зафиксировали на территории Белгородской области вечером 10 марта. Об этом сообщил «Бел.ру» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Так, в Старооскольском округе автомобилистка не справилась с управлением, из-за чего машина Kia Rio врезалась в дерево. Травмы получили годовалая и восьмилетняя девочки.
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Еще одна авария произошла в Белгородском районе. Там водитель протаранил опору освещения. Мужчине потребовалась госпитализация.
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