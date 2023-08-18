Происшествия 18 августа 2023, 12:42 Мужчина и 3 ребенка стали жертвами страшного ДТП с фурами в Волгоградской области МВД: мужчина и 3 ребенка погибли в ДТП с фурами под Волгоградом Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области

Читать 360tv в

Мужчина и трое детей погибли при столкновении легковой машины с фурами в Волгоградской области. Об этом сообщило Главное управление МВД России по региону в своем Telegram-канале.

ДТП случилось на 809-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 17 августа около 23:00. Водитель автомобиля Hyundai, двигавшегося в сторону Москвы, выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с грузовиком MAN, а затем врезалась в другую фуру — Volvo.

«В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и четырехлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия», — указали в региональном главке МВД.

Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области

В легковой машине также ехала 36-летняя пассажирка. После аварии пострадавшую женщину госпитализировали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц по неосторожности. Детали аварии устанавливают, специалисты проведут несколько экспертиз.

Ранее четыре человека погибли в ДТП в Суровикинском районе Волгоградской области. Там на трассе столкнулись два легковых автомобиля.