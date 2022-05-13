Мужчина хотел сделать селфи в водопаде в Сочи и чуть не погиб

Житель Санкт-Петербурга чуть не погиб в ручье в районе водопада Поликаря в Красной Поляне в Сочи. Мужчина попытался сделать селфи на фоне водопада и провалился на глубину около трех метров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Течение отнесло мужчину примерно на 15 метров. Вытащил его спасатель горнолыжного курорта, он смог зафиксировать пострадавшего в специальном оборудовании. Жителя Петербурга после случившегося направили к врачам.

«По предварительному диагнозу, в результате падения турист из Северной столицы получил сотрясение мозга, переохлаждение, вывих плеча и перелом лодыжки», — рассказали в ведомстве.