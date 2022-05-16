Мужчина хотел ограбить бывшую возлюбленную, но напился и уснул в ее квартире

Мужчина пробрался в дом своей бывшей возлюбленной в Москве, связал ее детей и планировал украсть ценности, но напился и уснул. О происшествии написал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По версии следствия, мужчина пришел домой к бывшей подруге, где ее дети в тот момент находились одни. Обманом он убедил детей открыть дверь, после чего связал их и принялся искать ценности по квартире. Мужчина успел найти пять тысяч евро, тысячу долларов и бутылку коньяка, которая и сорвала его планы. Напившись, мужчина уснул прямо в квартире.

Детям удалось освободиться и позвать на помощь. Когда на место прибыла полиция, подозреваемый все еще спал.