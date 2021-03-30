Мужчина ходил по путям на станции метро в Москве. Его задержала полиция

Столичные полицейские задержали мужчину, ходившего по путям на станции метро «Баррикадная». На пассажира составили административный протокол, сообщила пресс-служба МВД.

Один из очевидцев заснял на видео задержание мужчины в метро. На кадрах видно, как два сотрудника полиции выводят из тоннеля мужчину. При этом на станции стоит поезд, а на платформе собралось большое количество людей.

По информации пресс-службы, пассажир спустился в тоннель вечером 30 марта на станции «Баррикадная». В итоге мужчину задержали правоохранители и отправили на медицинское освидетельствование, написала «Вечерняя Москва». На нарушителя составили административный протокол.

Пока полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и причины, по которым мужчина оказался на путях.