07 февраля 2024, 11:55
Мужчина грозился взорвать венерологический диспансер в Абакане из-за плохих анализов
Shot: мужчина с «тротиловой шашкой» хотел взорвать больницу в Абакане
Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане. Как сообщил Telegram-канал Shot, пациент был недоволен результатами своих анализов.
Местный житель встал на пороге больнице с предметом, на котором было написано «тротиловая шашка». Мужчина заявил, что подорвет «этот рассадник венерических заболеваний». К месту происшествия оперативно приехали омоновцы и саперы.
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«Оказалось, что это был просто муляж взрывного устройства, состоящий из мыла и учебных детонаторов», — передали авторы публикации.
Пока неизвестно, что побудило пациента пойти на такой шаг. По одной из версий, у мужчины было венерическое заболевание, поэтому он очень расстроился. Также правоохранители выяснили, что ранее «подрывник» был судим за угрозу убийством.
Ранее в Подмосковье задержали студента, собиравшегося въехать в здание Щелковского колледжа на машине со взрывчаткой. Сообщение с угрозой 18-летний молодой человек оставил в одном из общих чатов, связанных с учебным заведением. На допросе юноша признался, что написал он это для снятия стресса, убивать никого не хотел.
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