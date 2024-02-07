Происшествия 07 февраля 2024, 11:55 Мужчина грозился взорвать венерологический диспансер в Абакане из-за плохих анализов Shot: мужчина с «тротиловой шашкой» хотел взорвать больницу в Абакане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане. Как сообщил Telegram-канал Shot, пациент был недоволен результатами своих анализов.

Местный житель встал на пороге больнице с предметом, на котором было написано «тротиловая шашка». Мужчина заявил, что подорвет «этот рассадник венерических заболеваний». К месту происшествия оперативно приехали омоновцы и саперы.

Реклама

«Оказалось, что это был просто муляж взрывного устройства, состоящий из мыла и учебных детонаторов», — передали авторы публикации.

Пока неизвестно, что побудило пациента пойти на такой шаг. По одной из версий, у мужчины было венерическое заболевание, поэтому он очень расстроился. Также правоохранители выяснили, что ранее «подрывник» был судим за угрозу убийством.

Ранее в Подмосковье задержали студента, собиравшегося въехать в здание Щелковского колледжа на машине со взрывчаткой. Сообщение с угрозой 18-летний молодой человек оставил в одном из общих чатов, связанных с учебным заведением. На допросе юноша признался, что написал он это для снятия стресса, убивать никого не хотел.