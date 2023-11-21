Происшествия 21 ноября 2023, 18:37 Мужчина эпично влетел в такси через окно в Курске МВД: в Курске мужчина разбил стекло и запрыгнул на ходу в такси РИА «Новости»

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В Курске в движущееся такси на ходу запрыгнул мужчина. Неизвестный влетел в заднее стекло автомобиля, который ехал по Парковой улице вечером 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.

Горе-каскадер получил резаные раны рук и головы. Водитель не растерялся и подал сигнал машине скорой помощи, которая оказалась рядом. На место выехали сотрудники полиции.

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Экипаж Росгвардии сопроводил карету скорой помощи до больницы. После этого установили личность пострадавшего.

Выяснилось, что в момент происшествия он находился под действием наркотиков. Врачи оказали мужчине необходимую помощь.

Сейчас правоохранители Курска проводят проверку. По факту повреждения автомобиля такси вынесут процессуальное решение.

Ранее неизвестный мужчина пытался проникнуть в церковь «Новое поколение» в Благовещенске. При этом он называл себя богом, в его рюкзаке обнаружили мачете, ножи и нунчаки.