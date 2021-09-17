Мужчина едва не зарубил топором жену в Иванове

Инцидент произошел накануне в одном из дворов Фрунзенского района в городе Иваново. Мужчина решил свести счеты с женой с помощью топора и ножа. Пара находилась на грани развода. Об этом написал «Царьград».

Уточняется, что женщина вышла на прогулку с собакой тогда, когда во двор приехал ее супруг. Мужчина набросился на нее и нанес многочисленные удары топором и ножом. Пострадавшей удалось вырваться и спрятаться в машине соседки. Однако мужчина разбил стекло и продолжил ее избивать.

На помощь пришел случайный знакомый. Он обезвредил нападавшего и вызвал скорую помощь для окровавленной женщины. В медучреждении у нее выявили черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и резаные раны различных частей тела.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый пока находится под стражей. Обсуждается мера наказания.