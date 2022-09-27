Мужчина едва не задушил пассажира самолета, летевшевшего из Магадана в Новосибирск | 360°

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Мужчина едва не задушил пассажира самолета, летевшевшего из Магадана в Новосибирск

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Полиция задержала 40-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который едва не задушил пассажира самолета, следовавшего из Магадана в Новосибирск. Об этом написал сайт ZabNews.

Как рассказали в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, членам экипажа пришлось связать хулигана ремнями, написало ИА Nation News.

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Уточняется, что дебошир находился в состоянии наркотического опьянения.

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Самолеты

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