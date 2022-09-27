Мужчина едва не задушил пассажира самолета, летевшевшего из Магадана в Новосибирск | 360°

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Подмосковье
27 сентября 2022, 16:33
Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму
Эксклюзив
27 сентября 2022, 16:29
«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум
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Мир
27 сентября 2022, 16:22
Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом
Мир
27 сентября 2022, 16:10
Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше
Общество
27 сентября 2022, 16:06
Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме
Наука
27 сентября 2022, 16:06
Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou
Общество
27 сентября 2022, 16:04
Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении
Спорт
27 сентября 2022, 16:00
Тренер Фатеев назвал вредные напитки для спортсменов
Подмосковье
27 сентября 2022, 16:00
Газ по президентскому проекту пришел в 85 тысяч домов Подмосковья