Происшествия 21 марта 2023, 14:42 Мужчина едва не утонул в реке в центре Волгограда

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В Волгограде спасатели вытащили из реки мужчину, который упал в воду с подпорной стенки. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на директора государственного казенного учреждения Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Александра Романенко.

Мужчина находился от станции в 80 метрах, поэтому спасатели успели оперативно среагировать и достать на берег тонущего.

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«Сначала ему бросили круг, затем „конец Александрова“, но он не смог самостоятельно зацепиться. В итоге его вытащили руками», — сказал Романенко.

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По каким причинам мужчина оказался в реке, неизвестно.