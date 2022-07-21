Мужчина едва не убил знакомого бутылкой на улице Рубинштейна в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала 34-летнего мужчину, который едва не перерезал своему знакомому горло разбитой бутылкой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, в ночь на 19 июля безработный напал на молодого человека на улице Рубинштейна. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу, написало ИА Nation News.

В настоящий момент злоумышленник задержан. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Расследование продолжается.