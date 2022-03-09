Мужчина едва не убил брата в Тазовском районе ЯНАО

Жителя Тазовского района ЯНАО подорзревают в покушении на убийство родного брата. Инцидент произошел 6 марта в квартире потерпевшего, написало ИА «Север-Пресс».

Как рассказали в Следственном комитете по Тазовскому району, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру, где живут его братья. Когда старший брат открыл дверь, обвиняемый ударил его ножом в лицо. Подоспевшие родственники оказали первую помощь и вызвали медиков.

Следователи предъявили нападавшему обвинение по статье «Покушение на убийство». Расследование дела продолжается.