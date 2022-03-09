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    09 марта 2022, 14:44

    Мужчина едва не убил брата в Тазовском районе ЯНАО

    Оксана Лавнюженко

    Жителя Тазовского района ЯНАО подорзревают в покушении на убийство родного брата. Инцидент произошел 6 марта в квартире потерпевшего, написало ИА «Север-Пресс».

    Как рассказали в Следственном комитете по Тазовскому району, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру, где живут его братья. Когда старший брат открыл дверь, обвиняемый ударил его ножом в лицо. Подоспевшие родственники оказали первую помощь и вызвали медиков.

    Следователи предъявили нападавшему обвинение по статье «Покушение на убийство». Расследование дела продолжается.