Эксклюзив 19 июля 2023, 00:53 Мужчина едва не сгорел в квартире в Кирове и устроил драку с соседями Житель Кирова чуть не сгорел в своей кровати, набросился на соседей и сломал руку

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Житель Кирова чуть не сгорел в своей квартире, потом устроил драку на крыльце с соседями, а на следующий день сломал руку. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, которые сделали камеры наружного наблюдения, мужчина вышел на крыльцо и стал кидаться на соседей. По данным группы «Место Происшествия | Первый городской Киров» во «ВКонтакте», кировчанин заснул с сигаретой в кровати, что привело к возгоранию пледа. Жильцы дома обратились за помощью в экстренные службы.

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Пожарные долго не могли попасть в квартиру, а когда хозяин им открыл, то начал вести себя агрессивно. Под горячую руку попали соседи, но больше всех пострадал пенсионер. Его госпитализировали.

А на следующий день агрессивный житель Кирова сам стал жертвой избиения. На мужчину с ножкой от табурета напал его собутыльник. Драка произошла из-за кражи мобильного телефона. В итоге, у кировчанина зафиксировали перелом руки.