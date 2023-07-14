Происшествия 14 июля 2023, 15:52 Мужчина едва не погиб на пожаре в Ижевске

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Пожар, в котором едва не погиб мужчина, случился накануне в доме на улице Богдана Хмельницкого в Ижевске. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

Мужчина спрятался в подвале дома и звал на помощь. Выбраться самостоятельно он не мог.

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К тушению пожара привлекли 29 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Спасателям удалось взломать решетку и вытащить пострадавшего на свежий воздух. Его передали медикам.