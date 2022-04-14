Мужчина до смерти забил знакомого бетонным блоком

Жителя Абинского района Краснодарского края признали виновным в том, что он до смерти забил знакомого. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Следствие установило, что мужчины выпивали вместе, когда между ними возникла ссора, переросшая в потасовку. Один из них начал избивать другого деревянным брусом и бетонным блоком, нанося удары в том числе по голове. Жертву обнаружили в тяжелом состоянии на следующий день, спасти мужчину не удалось.

Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.