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    28 декабря 2021, 15:02

    Мужчина до смерти избил знакомого в Калининграде и получил 8 лет колонии

    Оксана Лавнюженко

    Жителю города Черняховска вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому. Пострадавший скончался от многочисленных травм. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на правоохранителей.

    Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области, между ранее судимым 34-летним мужчиной и его 52-летним знакомым завязалась драка. Мужчина 13 раз ударил приятеля руками и ногами в область головы и тела.

    Окровавленный мужчина без сознания умер на месте драки. Его заметил местный житель, который прогуливался с собакой.

    «Личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. На этапе предварительного следствия местный житель полностью признал свою вину, а также подтвердил свои показания на месте. В ходе судебного заседания он занял позицию непричастности к случившемуся», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета РФ Наталья Гацко.

    Суд назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.