Мужчина до смерти избил знакомого в Калининграде и получил 8 лет колонии

Жителю города Черняховска вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому. Пострадавший скончался от многочисленных травм. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на правоохранителей.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области, между ранее судимым 34-летним мужчиной и его 52-летним знакомым завязалась драка. Мужчина 13 раз ударил приятеля руками и ногами в область головы и тела.

Окровавленный мужчина без сознания умер на месте драки. Его заметил местный житель, который прогуливался с собакой.

«Личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. На этапе предварительного следствия местный житель полностью признал свою вину, а также подтвердил свои показания на месте. В ходе судебного заседания он занял позицию непричастности к случившемуся», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета РФ Наталья Гацко.

Суд назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.